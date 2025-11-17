VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
108.34CHF
0.45CHF
0.42 %
12:55:08
BRXC
19.11.2025 10:49:25
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Oktober (Flughäfen und Autobahnen) mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Das Flughafen-Verkehrsaufkommen sei im Monatsvergleich stabil geblieben, während der Autobahnverkehr wieder angezogen habe, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend./rob/ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
132.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115.95 €
|
Abst. Kursziel*:
13.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.06%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|10:49
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|108.34
|0.42%
