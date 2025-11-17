Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

108.34
CHF
0.45
CHF
0.42 %
12:55:08
BRXC
19.11.2025 10:49:25

VINCI Buy

VINCI
108.34 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Oktober (Flughäfen und Autobahnen) mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Das Flughafen-Verkehrsaufkommen sei im Monatsvergleich stabil geblieben, während der Autobahnverkehr wieder angezogen habe, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
132.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
115.95 € 		Abst. Kursziel*:
13.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
116.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.06%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:49 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 VINCI Kaufen DZ BANK
27.10.25 VINCI Overweight Barclays Capital
24.10.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
