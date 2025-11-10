VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci von 150 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal sei ohne Überraschungen geblieben, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Infrastruktur-Konzern habe seinen Ausblick bekräftigt, ohne jedoch "quantitativ" zu werden. Wenn auch zuvor schon kommuniziert, werde sich eine französische Sondersteuer negativ auf das Nettoergebnis auswirken. Daraufhin passte er seine Ergebnisschätzungen leicht nach unten an./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
VINCI
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
119.45 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
120.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert
KGV*:
-
