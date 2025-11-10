Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’291 0.8%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9242 -0.3%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’198 1.7%  Bitcoin 80’805 -1.9%  Dollar 0.7976 -0.4%  Öl 62.6 -3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Zurich Insurance1107539Swiss Life1485278Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Highland Critical Minerals-Aktie mit sattem Kursplus: Explorations-Update gibt Rally weiteren Schwung
LEIFRAS-Aktie nach 600 Prozent Kursplus mit Gewinnmitnahmen: Das steckt hinter dem Höhenflug
Arm Holdings-Aktie sinkt: Wie gerechtgertigt ist der Hype nach dem Rücksetzer noch?
AMD-Aktie im Plus: Neue KI-Offensive und Wachstumsstrategie beflügeln den Chiphersteller
ProSiebenSat.1-Aktie verliert: Werbe-Flaute zwingt den Konzern zur Senkung der Jahresprognose
Suche...
Plus500 Depot

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

110.79
CHF
0.80
CHF
0.73 %
17:29:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 18:42:52

VINCI Kaufen

VINCI
110.79 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci von 150 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal sei ohne Überraschungen geblieben, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Infrastruktur-Konzern habe seinen Ausblick bekräftigt, ohne jedoch "quantitativ" zu werden. Wenn auch zuvor schon kommuniziert, werde sich eine französische Sondersteuer negativ auf das Nettoergebnis auswirken. Daraufhin passte er seine Ergebnisschätzungen leicht nach unten an./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Kaufen
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
119.45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
120.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse