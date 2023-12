ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die vom Bau-, Energie- und Dienstleistungskonzern vorgestellten Ziele für Cobra IS erschienen im Vergleich zu den Konsensschätzungen konservativ, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Anbieter für Planung, Engineering, Lieferung und Bau von Stromleitungen und für alle Arten von Gas-, Wasser- und Kommunikationsinfrastrukturen habe seit der Übernahme durch Vinci die ursprünglichen Erwartungen übertroffen./gl/ck;