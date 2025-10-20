VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
112.36CHF
2.33CHF
2.12 %
20.10.2025
24.10.2025 14:11:54
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Der Infrastrukturkonzern habe mit seinem Umsatz für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|14:11
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|07:35
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|VINCI Buy
|UBS AG
