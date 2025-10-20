Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

112.36
CHF
2.33
CHF
2.12 %
20.10.2025
BRXC
24.10.2025 14:11:54

VINCI Buy

VINCI
112.36 CHF 2.12%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Der Infrastrukturkonzern habe mit seinem Umsatz für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
122.75 € 		Abst. Kursziel*:
5.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
119.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.38%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

