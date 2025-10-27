VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
110.14CHF
-1.05CHF
-0.95 %
10:46:29
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.10.2025 08:29:37
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau kappte am Sonntag seine Schätzungen aufgrund wohl für länger hoher Unternehmenssteuern in Frankreich. Unter den Infrastrukturunternehmen präferiert er Eiffage./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Overweight
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
119.05 €
|
Abst. Kursziel*:
17.60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
118.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.70%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
|
24.10.25
|VINCI-Aktie dennoch in Rot: VINCI steigert Umsatz in allen Sparten - Jahresprognose bestätigt (Dow Jones)
|
24.10.25