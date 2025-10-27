Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.10.2025 08:29:37

VINCI Overweight

VINCI
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau kappte am Sonntag seine Schätzungen aufgrund wohl für länger hoher Unternehmenssteuern in Frankreich. Unter den Infrastrukturunternehmen präferiert er Eiffage./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

