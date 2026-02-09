VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen des Infrastrukturkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Die Kapitalallokation, die Verwendung des Betriebskapitals, die Wachstumsaussichten im Energiesektor, die Zukunft der Autobahnkonzessionen und die Energieplattform von Vinci seien die Hauptthemen der Gespräche mit dem Management gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
143.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
133.85 €
Abst. Kursziel*:
6.84%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
133.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.96%
Analyst Name::
Graham Hunt
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
06.02.26
|VINCI-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen in 2025 übertroffen (AWP)
06.02.26
|Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an (AWP)
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
31.01.26
|Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur VINCI-Aktie (finanzen.net)
26.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
19.01.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
06.01.26
|VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer (Dow Jones)
Analysen zu VINCI
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|120.79
|-0.16%
