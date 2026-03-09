VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
117.63CHF
2.56CHF
2.22 %
14:02:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.03.2026 11:43:21
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci vor einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe eine neue konjunkturelle Lage geschaffen, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. In dieser hätten Unternehmen aus der Infrastruktur ihre defensiven Qualitäten./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Overweight
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
137.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
130.50 €
|
Abst. Kursziel*:
4.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
130.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.22%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|11:43
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:43
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:43
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|12.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|117.69
|2.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:05
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|13:03
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse Buy
|12:58
|
Deutsche Bank AG
Roche Hold
|12:48
|
Deutsche Bank AG
Airbus Buy
|12:43
|
Deutsche Bank AG
STMicroelectronics Buy
|11:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Symrise Overweight
|11:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Börse Overweight