Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’060 0.5%  SPI 18’116 0.9%  Dow 47’522 -0.5%  DAX 23’882 2.0%  Euro 0.9026 -0.1%  EStoxx50 5’798 2.0%  Gold 5’197 1.0%  Bitcoin 54’753 2.8%  Dollar 0.7757 -0.2%  Öl 92.2 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung: Struki Kompakt (3/7): Bonus-, Discount- und Themen-Zertifikate einfach erklärt
Um 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Deutsche Börse-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Hold von Deutsche Bank AG für Roche-Aktie
GAZPROM-Aktie: Niederlage vor Bundesgericht
Suche...
eToro entdecken

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

117.63
CHF
2.56
CHF
2.22 %
14:02:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 11:43:21

VINCI Overweight

VINCI
117.63 CHF 2.22%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci vor einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe eine neue konjunkturelle Lage geschaffen, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. In dieser hätten Unternehmen aus der Infrastruktur ihre defensiven Qualitäten./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Overweight
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
137.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
130.50 € 		Abst. Kursziel*:
4.98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
130.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.22%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VINCI

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:43 VINCI Overweight Barclays Capital
23.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
23.02.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 VINCI Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 VINCI Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

VINCI 117.69 2.27% VINCI