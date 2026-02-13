Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.4%  SPI 18’833 0.4%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’920 0.0%  Euro 0.9126 0.1%  EStoxx50 6’000 0.3%  Gold 4’995 -1.0%  Bitcoin 52’532 -0.5%  Dollar 0.7696 0.3%  Öl 67.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Brenntag SE-Aktie: UBS AG gibt Sell-Bewertung bekannt
UBS AG: Neutral für Bayer-Aktie
BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Krypto-Markt schwächelt: Warum Profis bei Bitcoin, Ethereum & Ripple jetzt nachkaufen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

124.73
CHF
1.67
CHF
1.36 %
15:07:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.02.2026 12:56:43

VINCI Buy

VINCI
124.73 CHF 1.36%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 148 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies am Sonntag auf die jüngsten Bedenken hinsichtlich möglicher Verwerfungen durch KI für die Dienstleistungsbranche. Für Infrastruktur-Investments sieht er aber weiterhin viele Vorteile, etwa die alternde Infrastruktur und die Energiewende, aber auch die stabilen Cashflows oder auch hohe Eintrittsbarrieren für Neulinge. Vinci zähle zu jenen Unternehmen, die am besten aufgestellt seien, zu den am mit schlechtesten positionierten Unternehmen gehöre dagegen der Flughafenbetreiber Fraport./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
148.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
136.05 € 		Abst. Kursziel*:
8.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
136.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.11%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VINCI

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:56 VINCI Buy UBS AG
12.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 VINCI Kaufen DZ BANK
11.02.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

VINCI 124.73 1.36% VINCI