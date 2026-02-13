VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 148 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies am Sonntag auf die jüngsten Bedenken hinsichtlich möglicher Verwerfungen durch KI für die Dienstleistungsbranche. Für Infrastruktur-Investments sieht er aber weiterhin viele Vorteile, etwa die alternde Infrastruktur und die Energiewende, aber auch die stabilen Cashflows oder auch hohe Eintrittsbarrieren für Neulinge. Vinci zähle zu jenen Unternehmen, die am besten aufgestellt seien, zu den am mit schlechtesten positionierten Unternehmen gehöre dagegen der Flughafenbetreiber Fraport./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
148.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
136.05 €
Abst. Kursziel*:
8.78%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
136.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.11%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
KGV*:
-
Analysen zu VINCI
|12:56
|VINCI Buy
|UBS AG
|12.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
