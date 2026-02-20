VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
127.58CHF
0.96CHF
0.76 %
20.02.2026
BRXC
23.02.2026 06:22:11
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 133 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an die Jahresbilanz der Franzosen an. Angesichts des für 2026 avisierten Free Cashflow kappte sie ihre Schuldenprognose für 2027./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
