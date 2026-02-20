Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

127.58
CHF
0.96
CHF
0.76 %
20.02.2026
BRXC
VINCI Neutral

VINCI
127.58 CHF 0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 133 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an die Jahresbilanz der Franzosen an. Angesichts des für 2026 avisierten Free Cashflow kappte sie ihre Schuldenprognose für 2027./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Neutral
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
139.80 € 		Abst. Kursziel*:
0.14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
139.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.54%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse