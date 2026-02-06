Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Turbulentes Umfeld 06.02.2026 09:44:00

VINCI-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen in 2025 übertroffen

Der französische Infrastrukturkonzern VINCI hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen übertroffen.

VINCI
119.34 CHF 6.50%
Kaufen Verkaufen
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg 2025 um gut sechs Prozent auf 9,56 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Nanterre mitteilte. Der Umsatz kletterte um gut vier Prozent auf fast 74,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um knapp ein Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Die Dividende soll um 25 Cent auf 5,00 Euro je Aktie steigen. Analysten hatten im Schnitt insgesamt weniger erwartet.

In einem turbulenten globalen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld hat aus Sicht von VINCI-Chef Pierre Anjolras die dezentrale Organisation der Gruppe erneut ihre Vorzüge unter Beweis gestellt. Wenn die Effekte einer höheren Unternehmenssteuer ausser Acht gelassen werden, erwarte das Management auch im neuen Jahr mehr Umsatz und mehr Gewinn. VINCI ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstrassen.

Im EURONEXT-Handel steigt die VINCI-Aktie zeitweise 5,98 Prozent auf 129,40 Euro.

/jha/he

NANTERRE (awp international)

