|Turbulentes Umfeld
|
06.02.2026 09:44:00
VINCI-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen in 2025 übertroffen
Der französische Infrastrukturkonzern VINCI hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen übertroffen.
In einem turbulenten globalen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld hat aus Sicht von VINCI-Chef Pierre Anjolras die dezentrale Organisation der Gruppe erneut ihre Vorzüge unter Beweis gestellt. Wenn die Effekte einer höheren Unternehmenssteuer ausser Acht gelassen werden, erwarte das Management auch im neuen Jahr mehr Umsatz und mehr Gewinn. VINCI ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstrassen.
Im EURONEXT-Handel steigt die VINCI-Aktie zeitweise 5,98 Prozent auf 129,40 Euro.
/jha/he
NANTERRE (awp international)
