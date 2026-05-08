Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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Vestas Wind Systems A-S Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 175 auf 196 dänische Kronen angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Bei dem Hersteller von Windkraftanlagen sei eine Erholung im Gange, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Quartal habe solide über den Erwartungen gelegen - angetrieben durch höhere Offshore-Umsätze und Margen im Bereich Power Solutions. Er hob seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 und 2027 an./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
196.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
194.75 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
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