Vestas Wind Systems A-S 23.66 CHF -0.74% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 175 auf 196 dänische Kronen angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Bei dem Hersteller von Windkraftanlagen sei eine Erholung im Gange, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Quartal habe solide über den Erwartungen gelegen - angetrieben durch höhere Offshore-Umsätze und Margen im Bereich Power Solutions. Er hob seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 und 2027 an./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.