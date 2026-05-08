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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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08.05.2026
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08.05.2026 10:36:07

Vestas Wind Systems A-S Hold

Vestas Wind Systems A-S
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 175 auf 196 dänische Kronen angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Bei dem Hersteller von Windkraftanlagen sei eine Erholung im Gange, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Quartal habe solide über den Erwartungen gelegen - angetrieben durch höhere Offshore-Umsätze und Margen im Bereich Power Solutions. Er hob seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 und 2027 an./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
196.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
25.74 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
194.75 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
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08.05.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
08.05.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
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