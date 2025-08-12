|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 12:00:35
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Vestas Wind Systems A-S
14.61 CHF 3.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Wichtig sei aber, dass die Dynamik beim Auftragseingang im laufenden Quartal stark erscheine./la/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
195.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15.31 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
116.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|14.61
|3.21%
