Vestas Wind Systems A-S Aktie

14.61
CHF
0.45
CHF
3.21 %
12.08.2025
BRXC
13.08.2025 12:00:35

Vestas Wind Systems A-S Outperform

Vestas Wind Systems A-S
14.61 CHF 3.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Wichtig sei aber, dass die Dynamik beim Auftragseingang im laufenden Quartal stark erscheine./la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
195.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15.31 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
116.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

