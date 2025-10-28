Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.10.2025 06:21:57

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. November, nach der Prognoseanhebung von Konkurrent Nordex und mit Blick auf die von Vestas zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen habe er seine Schätzungen für den Windturbinenhersteller aktualisiert, schrieb Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Fokus sollte indes auf den Wachstumszielen liegen, die die Dänen in Richtung 5 bis 6 Prozent nach bisher 4 bis 7 Prozent konkretisieren dürften./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 20:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
164.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17.41 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
131.30 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

