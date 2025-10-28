Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. November, nach der Prognoseanhebung von Konkurrent Nordex und mit Blick auf die von Vestas zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen habe er seine Schätzungen für den Windturbinenhersteller aktualisiert, schrieb Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Fokus sollte indes auf den Wachstumszielen liegen, die die Dänen in Richtung 5 bis 6 Prozent nach bisher 4 bis 7 Prozent konkretisieren dürften./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
164.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
17.41 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
131.30 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
12.08.25