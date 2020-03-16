Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-80.48CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
03.11.2025 10:42:14
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Flugzeugbauer. Als klar positiv hebt er die Lead-Initiative sowie die Entwicklung im Bereich Defence & Space und bei Helikoptern hervor. Die Airbus-Papiere bleiben auf der Empfehlungsliste der US-Investmentbank./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
213.00 €
|
Abst. Kursziel*:
12.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
213.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.62%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26
|Euronext-Handel: CAC 40 in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Was Analysten von der Airbus SE-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
31.10.25
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|10:42
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|Airbus SE
|70.36
|-53.35%
|10:59
|
UBS AG
PUMA Neutral
|10:57
|
UBS AG
Saint-Gobain Neutral
|10:42
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy
|10:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Schneider Electric Buy
|10:39
|
UBS AG
AB InBev Buy
|10:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
UBS Buy
|10:37
|
Barclays Capital
Siemens Healthineers Overweight