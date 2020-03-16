Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

03.11.2025 10:42:14

Airbus SE Buy

Airbus
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Flugzeugbauer. Als klar positiv hebt er die Lead-Initiative sowie die Entwicklung im Bereich Defence & Space und bei Helikoptern hervor. Die Airbus-Papiere bleiben auf der Empfehlungsliste der US-Investmentbank./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
213.00 € 		Abst. Kursziel*:
12.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
213.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.62%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:42 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Airbus Kaufen DZ BANK
30.10.25 Airbus Outperform Bernstein Research
30.10.25 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
