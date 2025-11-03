Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
78.18CHF
1.52CHF
1.98 %
09:01:02
SWX
Saint-Gobain Neutral
Saint-Gobain
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 95 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Julian Radlinger kappte am Montag etwas seine Schätzungen bis 2027 für den Hersteller von Leichtbaustoffen und sieht sich nun um etwa 5 bis 6 Prozent unter dem Konsens. Er geht im kommenden Jahr nicht mehr von einer Margenerholung aus, was vollständig auf das US-Geschäft zurückzuführen sei./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 03:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
84.30 €
|
Abst. Kursziel*:
9.13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
83.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.86%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
31.10.25
|Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober (finanzen.net)
|
31.10.25
|Saint-Gobain-Aktie schwächer: Umsatz rückläufig (Dow Jones)
|
30.10.25
|Saint-Gobain macht weniger Umsatz (AWP)
|
29.10.25
|EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
22.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Saint-Gobain plant mittelfristiges Wachstum - Aktie leichter (Dow Jones)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|10:57
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
