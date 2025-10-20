Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
15.87CHF
-0.44CHF
-2.70 %
20.10.2025
BRXC
21.10.2025 06:50:52
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
15.87 CHF -2.70%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Aufschiebung der Pläne für eine polnische Fertigungsstätte für Turbinenblätter, die im Offshore-Windbereich zum Einsatz kämen, habe nur einen begrenzten Einfluss auf den kurzfristigen Ausblick, schrieb Supriya Subramanian am Montag in Reaktion auf die Nachricht./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
160.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123.90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Supriya Subramanian
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
