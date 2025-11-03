Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kapitalmarkttag im Blick 03.11.2025 16:19:00

Siemens Energy-Aktie im Rallymodus - neues 52-Wochen-Hoch

Die Siemens Energy-Aktie festigt ihre Position als einer der stärksten DAX-Performer und erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch.

• Siemens Energy-Aktie stürmt auf Jahreshoch
• Analysten prognostizieren weiteres Kurspotenzial
• Kräftiges Umsatzwachstum und Rekordauftragsbestand

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat einen spektakulären Turnaround vollzogen und seinen Wert innerhalb eines Jahres nahezu verdreifacht. Innerhalb der letzten zwölf Monate kletterte die Aktie um rund 190 Prozent, diese Performance macht Siemens Energy zu einem der stärksten Werte im deutschen Leitindex. Am heutigen Montag erreichte das Papier bei 113,35 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch und notiert aktuell noch 3,22 Prozent im Plus bei 110,75 Euro.

Analysten erhöhen Kursziele deutlich

Die Analystengemeinde zeigt sich angesichts der operativen Fortschritte überzeugt von den weiteren Aussichten des Energietechnikkonzerns. Die Mehrzahl der Analysten spricht deshalb eine Kaufempfehlung aus. Wie "finanztreff" am Sonntag berichtete, hält Berenberg-Analyst Richard Dawson die Aktien von Siemens Energy für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Der Experte sieht weiter ein günstiges Nachfrageumfeld, seiner Meinung nach könnten die mittelfristigen Margen die Zielvorgaben toppen. Bei Goldman Sachs hält man sogar 124 Euro für möglich.

Profitabilitätsschub im Windgeschäft erwartet

Die positive Marktentwicklung wird massgeblich von der anhaltend hohen Nachfrage sowie der Erwartung getragen, dass Siemens Energy im traditionell schwierigen Windbereich sowie bei konventionellen Erzeugungslösungen die Profitabilität spürbar steigern kann. Anleger und Experten warten gespannt auf den anstehenden Kapitalmarkttag im November, der neue Details zur weiteren Bilanzverbesserung, dem Cashflow sowie der Verwendung von Barmitteln liefern soll. Trotz gewisser Unsicherheiten aufgrund internationaler Rahmenbedingungen, wie etwa drohender US-Zölle, bewertet das Management die Gesamtentwicklung als robust und vielversprechend.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Highland Critical Minerals-Aktie: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden erfreut Anleger

Bildquelle: Siemens Energy AG

