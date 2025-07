NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas angesichts der Billigung von Donald Trumps Steuer- und Ausgabengesetz im US-Senat auf "Neutral" belassen. Der wichtigste Vorteil für die Erneuerbare-Energien-Branche sei eine Ausnahme von der sogenannten Inbetriebnahmefrist bis Ende 2027, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Projekte, die Mitte 2030 angeschlossen werden, könnten noch volle Subventionen erhalten. Dies sei vor allem positiv für den Anlagenbauer Vestas, aber auch für Siemens Energy wegen zusätzlicher Netzinvestitionen./tih/zb;