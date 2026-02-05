Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.02.2026 18:57:36

Vestas Wind Systems A-S Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach Zahlen zum vierten Quartal von 195 auf 200 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Anlagehintergrund bleibe intakt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Donnerstag. Der Windturbinenhersteller habe seine Rolle als Branchenführer mit klarer Ausrichtung auf profitables Wachstum bestätigt. Kurzfristige Volatilität, insbesondere im Offshore-Geschäft mit geringem Umsatzanteil, sollte nicht überbewertet werden. Mittelfristig sieht der Experte dank starker Pipeline, stabilerer Preise, besserer Qualität und disziplinierter Kapitalallokation einen robusten Margenpfad./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
24.27 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
176.40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

