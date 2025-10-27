Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'410.8800 -0.9%  SPI 17'136 -0.9%  Dow 47'777 0.5%  DAX 24'289 -0.1%  Euro 0.9263 0.0%  EStoxx50 5'701 -0.2%  Gold 3'925 -1.7%  Bitcoin 91'433 0.8%  Dollar 0.7965 0.2%  Öl 64.7 -1.6% 
United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

79.85
CHF
9.30
CHF
13.18 %
13:15:54
BRXC
28.10.2025 12:56:28

United Parcel Service Neutral

United Parcel Service
79.85 CHF 13.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck zog am Dienstag ein positives erstes Fazit nach dem Quartalsbericht. Die Aktien des Logistikers sollten nach überraschend starken Ergebnissen besser laufen als der Gesamtmarkt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 89.22 		Abst. Kursziel*:
-4.73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 89.22 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.73%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

