ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS von 110 auf 113 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Quartalszahlen und dem Ausblick des Logistikkonzerns auf das Schlussquartal hätten sich die Aussichten für Margen und Ergebnis je Aktie (EPS) verbessert, schrieb Thomas Wadewitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das EPS-Wachstum sei im kommenden Jahr wohl noch eine Herausforderung, Besserung aber in Sicht. Er hob seine EPS-Schätzung für 2027 moderat an./rob/gl/ag;