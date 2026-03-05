Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende

Schlussendlich verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 0.56 Prozent auf 6’830.71 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.966 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.528 Prozent schwächer bei 6’833.22 Punkten in den Handel, nach 6’869.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6’770.78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’870.43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.093 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.02.2026, stand der S&P 500 noch bei 6’798.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’870.40 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 05.03.2025, einen Stand von 5’842.63 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0.405 Prozent. Bei 7’002.28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’710.42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit The Trade Desk A (+ 18.36 Prozent auf 29.79 USD), Expedia (+ 13.44 Prozent auf 251.54 USD), Booking (+ 8.46 Prozent auf 4’613.28 USD), Lyondellbasell Industries (+ 6.40 Prozent auf 65.88 USD) und Intuit (+ 6.05 Prozent auf 466.79 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Alaska Air Group (-9.41 Prozent auf 43.80 USD), Corning (-6.97 Prozent auf 134.74 USD), Southwest Airlines (-6.89 Prozent auf 43.90 USD), Moderna (-6.87 Prozent auf 53.83 USD) und United Parcel Service (-5.82 Prozent auf 104.07 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 47’991’104 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.773 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 9.91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch