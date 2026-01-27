Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’215 0.6%  SPI 18’304 0.6%  Dow 49’066 -0.7%  DAX 24’926 0.0%  Euro 0.9192 -0.4%  EStoxx50 5’981 0.4%  Gold 5’083 1.4%  Bitcoin 67’644 -1.5%  Dollar 0.7706 -0.8%  Öl 65.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Boeing-Aktie tiefer: Spartenverkauf beschert ersten Jahresgewinn seit 2018
TX Group-Aktie nimmt zu: Tamedia wird neu in Bereiche Digital und Print & E-Paper gegliedert
PUMA-Aktie mit deutlichem Kursplus: Anta Sports steigt im grossen Stil ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29,06 %
BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden
LUKB-Aktie im Plus: Kantonsrat sieht bei neuer Verwaltungsrätin mögliche Konflikte
Suche...
eToro entdecken

United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

84.70
CHF
0.78
CHF
0.93 %
14:34:27
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 13:19:48

United Parcel Service Neutral

United Parcel Service
84.70 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 99 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die erste Einschätzung des Quartalsberichts sei positiv, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Der Quartalsgewinn habe die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 99.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 106.97 		Abst. Kursziel*:
-7.45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 106.91 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.39%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse