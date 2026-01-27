United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
84.70CHF
0.78CHF
0.93 %
14:34:27
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.01.2026 13:19:48
United Parcel Service Neutral
United Parcel Service
84.70 CHF 0.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 99 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die erste Einschätzung des Quartalsberichts sei positiv, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Der Quartalsgewinn habe die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 99.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 106.97
|
Abst. Kursziel*:
-7.45%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 106.91
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.39%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|
12:11
|Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
26.01.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
22.01.26