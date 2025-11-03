United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
74.76CHF
-2.40CHF
-3.11 %
10:15:28
BRXC
11.11.2025 09:07:36
United Parcel Service Neutral
United Parcel Service
74.76 CHF -3.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS mit einem Kursziel von 97 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwartete der Logistiker ebenso wie Konkurrent Fedex keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Beide Unternehmen rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 97.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 93.06
|
Abst. Kursziel*:
4.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 93.08
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.21%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|74.76
|-3.11%
