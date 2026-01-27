United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
82.23CHF
-3.58CHF
-4.17 %
09:02:32
BRXC
28.01.2026 07:47:35
United Parcel Service Buy
United Parcel Service
82.18 CHF -4.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat UPS mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Ergebnis je Aktie sowie die Marge des Logistikkonzerns hätten positiv überrascht, schrieb Stephanie Moore am Dienstag in ihrer Reaktion auf die Quartalszahlen. Dagegen entspreche der Ausblick auf 2026, der höhere Erlöse, aber ein wenig schwächere Margen als vom Marktkonsens angenommen beinhalte, insgesamt den Erwartungen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 115.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 107.20
|
Abst. Kursziel*:
7.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 107.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.25%
|
Analyst Name::
Stephanie Moore
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
