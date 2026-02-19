United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
United Parcel Service Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 128 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Outperform
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 128.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 115.54
|
Abst. Kursziel*:
10.78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 115.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.79%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|
19.02.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service wird am Abend ausgebremst (finanzen.ch)
|
19.02.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12.02.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei United Parcel Service-Aktie (finanzen.net)
|
29.01.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.01.26
|UPS- Aktie legt zu: Wachstum in 2026 geplant (AWP)
|
27.01.26
|Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)