United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
69.21CHF
-0.07CHF
-0.10 %
09:00:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.10.2025 09:12:51
United Parcel Service Neutral
United Parcel Service
69.21 CHF -0.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS von 96 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 85.98
|
Abst. Kursziel*:
-1.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 85.99
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.15%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.04.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.04.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.01.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|19.12.24
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|25.10.24
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|69.21
|-0.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:42
|
Deutsche Bank AG
UBS Buy
|10:33
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|10:32
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse Buy
|09:47
|
Goldman Sachs Group Inc.
Beiersdorf Buy
|09:47
|
Warburg Research
BMW Buy
|09:45
|
Warburg Research
WACKER CHEMIE Buy
|09:45
|
Warburg Research
HUGO BOSS Buy