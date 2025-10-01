Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

69.21
CHF
-0.07
CHF
-0.10 %
09:00:00
BRXC
United Parcel Service Neutral

United Parcel Service
69.21 CHF -0.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS von 96 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 85.98 		Abst. Kursziel*:
-1.14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 85.99 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.15%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

