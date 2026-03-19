Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.67 €
|
Abst. Kursziel*:
25.66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.50%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
28.02.26
|Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
31.01.26
|Die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie im Januar 2026 (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Passagierprognosen nach obengeschraubt (AWP)
|
26.01.26
|Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht (AWP)
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Blick: Wortgefecht mit Elon Musk sorgt für Aufmerksamkeit (finanzen.ch)
|
21.01.26
|WEF 2026 Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (AWP)
|
20.01.26
|Musk lässt bei X über Kauf von Ryanair abstimmen (AWP)
Analysen zu Ryanair
|07:44
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:44
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|24.67
|-0.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:41
|
Deutsche Bank AG
Ryanair Buy
|08:40
|
Bernstein Research
AUMOVIO Market-Perform
|08:32
|
Deutsche Bank AG
Lufthansa Hold
|08:31
|
Deutsche Bank AG
AIR France-KLM Hold
|08:28
|
RBC Capital Markets
RATIONAL Underperform
|08:24
|
Jefferies & Company Inc.
Nemetschek Buy
|08:20
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy