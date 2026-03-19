Molecular Partners-Aktie schwächelt: Neue frühe Daten zu Radio-DARPin-Kandidaten angekündigt
LANXESS-Aktie rutscht ab: Stellenabbau - Gewinn 2026 wohl rückläufig
DocMorris-Aktie dennoch im Plus: Hohe Verluste in 2025
Swisscom-Aktie schwächer: Will in Italien Handymasten mit Telecom Italia bauen
PolyPeptide-Aktie gibt ab: Kreditlinie auf 200 Millionen Euro erweitert
Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

19.03.2026 07:44:16

Ryanair Outperform

Ryanair
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24.67 € 		Abst. Kursziel*:
25.66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.50%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10.03.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
