LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um zwei Prozent über dem Konsens, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem das Geschäft mit Chemikalien für Klebstoffe habe besser als angenommen abgeschnitten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.00 €
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.92 €
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Abst. Kursziel*:
31.58%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
12.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.44%
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Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-