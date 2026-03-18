LANXESS 11.16 CHF -9.71% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um zwei Prozent über dem Konsens, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem das Geschäft mit Chemikalien für Klebstoffe habe besser als angenommen abgeschnitten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.