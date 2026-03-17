NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Interesse der Anleger an den Aktien von Onlineportal-Betreibern bleibe verhalten, schrieb Marcus Diebel in seiner am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Geschäftsmodelle erschienen zwar intakt, doch die Bewertungen seien vielen Investoren mit Blick auf die längerfristigen Risiken - wie etwa durch das Thema Künstliche Intelligenz - zu hoch. Angesichts der Notwendigkeit strukturell höherer Investitionen vor allem in Technologie sowie mit Blick auf das Werbegeschäft sieht Diebel Scout24 und Swiss Marketplace Group weiter am besten positioniert./gl/bek;