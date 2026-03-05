RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei am Mittelpunkt der sehr weit gefassten Zielspannen sowohl beim Umsatz als auch dem operativen Ergebnis etwas schwächer als gedacht, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Typischerweise grenze Renk aber später an das obere Ende ein, und dies wäre solide./rob/ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.68 €
|
Abst. Kursziel*:
32.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.96%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
