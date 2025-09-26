Unilever 47.47 CHF -1.10% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern vor dessen Zahlen zum dritten Quartal./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:40 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.