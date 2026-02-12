Adyen B.V. Parts Sociales 886.12 CHF -16.49% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von zunächst 2225 Euro auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum im vierten Quartal und auch der Ausblick auf 2026 seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Er erwartet nun eine Korrektur am operativen Ergebniskonsens im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.