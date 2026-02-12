HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
4.52CHF
-0.58CHF
-11.34 %
11:19:35
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.02.2026 09:21:00
HelloFresh Buy
HelloFresh
4.52 CHF -11.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettoumsatz sei stärker gesunken als befürchtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis des Kochboxenlieferanten habe den Erwartungen entsprochen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.13 €
|
Abst. Kursziel*:
192.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
203.21%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08:15
|EQS-News: HelloFresh Group Preliminary Results for the Fiscal Year 2025 (EQS Group)
|
08:15
|EQS-News: Vorläufige Ergebnisse der HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
11.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
11.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.02.26