Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
247.00CHF
19.30CHF
8.48 %
11:01:53
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.02.2026 09:46:30
Siemens Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien überwiegend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr hält er für konservativ./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
277.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
272.05 €
|
Abst. Kursziel*:
1.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
271.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.21%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens AG
|
10:03
|Siemens erhöht Ergebnisprognose - Aktie auf Rekordhoch (AWP)
|
09:45
|Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens springt am Vormittag hoch (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
09:28