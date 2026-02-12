Siemens 248.40 CHF 6.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien überwiegend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr hält er für konservativ./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.