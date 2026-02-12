Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’563 0.1%  SPI 18’731 0.3%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’185 1.3%  Euro 0.9129 -0.3%  EStoxx50 6’076 0.7%  Gold 5’067 -0.4%  Bitcoin 51’889 0.5%  Dollar 0.7685 -0.4%  Öl 69.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Spinoff möglicherweise erst 2027
Fraport-Aktie kaum verändert: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ziehen im Januar an
Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags
So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Polkadot: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

247.00
CHF
19.30
CHF
8.48 %
11:01:53
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 09:46:30

Siemens Buy

Siemens
248.40 CHF 6.25%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien überwiegend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr hält er für konservativ./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Siemens

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Siemens-Kurs >5
Fallender Siemens-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
277.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
272.05 € 		Abst. Kursziel*:
1.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
271.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.21%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?