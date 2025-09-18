Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz in London hätten sich die Unternehmensführungen europäischer Kosmetik- und Parfümhersteller ungeachtet der Marktnormalisierung insgesamt vorsichtig optimistisch zum Wachstum geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nachdem die Branchentitel zuletzt unter Druck gestanden hätten, warteten die Anleger auf Hinweise für eine Trendwende in der Wachstumsdynamik./gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45.61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
12:29
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Unilever Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Unilever (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.ch)
|
18.09.25