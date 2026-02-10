AB InBev 62.17 CHF 4.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 64 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Phase extremer Volatilität werde das Bild für den Brauereikonzern wieder klarer, schrieb Edward Mundy am Donnerstag mit Blick auf Cashflow, Ausschüttungen und den Rückenwind von der Währungsseite./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





