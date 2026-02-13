Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
13.02.2026 22:56:00
Rivian-Aktie reagiert mit Kurssprung auf besser als erwartete Erlöse
Der Elektroautobauer Rivian hat seine Bilanz für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt. So fielen die Ergebnisse des Tesla-Rivalen aus.
Der Quartalsumsatz gab daneben nach: Nach 1,73 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 1,26 Milliarden US-Dollar setzte das Unternehmen im Berichtsquartal tatsächlich 1,29 Milliarden US-Dollar um.
Trotz einer Auslieferungsmenge von 9.745 Fahrzeugen blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück. Für das Jahr 2026 rechnet die Geschäftsführung mit einem Absatzvolumen zwischen 62.000 und 67.000 Einheiten. Ein zentraler Meilenstein soll dabei die Markteinführung des R2 Electric Mid-Size SUV im zweiten Quartal sein.
Die Rivian-Aktie zeigte sich an der NASDAQ schliesslich 26,64 Prozent auf 17,73 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
