Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
46.40CHF
-5.60CHF
-10.77 %
17:18:09
SWX
12.02.2026 18:52:55
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die enttäuschende Prognose des Waferherstellers für 2026 sei nicht allzu überraschend und könnte nun klärend wirken, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.00 €
|
Abst. Kursziel*:
29.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.17%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
