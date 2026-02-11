Siltronic 46.44 CHF -12.54% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die enttäuschende Prognose des Waferherstellers für 2026 sei nicht allzu überraschend und könnte nun klärend wirken, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/;

