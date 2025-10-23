Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
24.10.2025 08:06:19
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Das wichtige Volumenwachstum habe im vergangenen Quartal ein wenig enttäuscht, schrieb Callum Elliott in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er sieht aber gute Chancen, dass der Konsumgüterkonzern hier das mittelfristige Ziel eines zweiprozentigen Anstiegs erreicht./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46.85 £
|
Abst. Kursziel*:
25.93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46.67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.42%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
