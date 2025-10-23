Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie

49.92
CHF
0.68
CHF
1.37 %
23.10.2025
BRXC
Unilever Outperform

Unilever
49.92 CHF 1.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Das wichtige Volumenwachstum habe im vergangenen Quartal ein wenig enttäuscht, schrieb Callum Elliott in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er sieht aber gute Chancen, dass der Konsumgüterkonzern hier das mittelfristige Ziel eines zweiprozentigen Anstiegs erreicht./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
59.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
46.85 £ 		Abst. Kursziel*:
25.93%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
46.67 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
26.42%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

