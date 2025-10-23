Unilever 49.92 CHF 1.37% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Das wichtige Volumenwachstum habe im vergangenen Quartal ein wenig enttäuscht, schrieb Callum Elliott in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er sieht aber gute Chancen, dass der Konsumgüterkonzern hier das mittelfristige Ziel eines zweiprozentigen Anstiegs erreicht./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.