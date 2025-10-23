Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’539 -0.1%  SPI 17’322 0.0%  Dow 47’124 0.8%  DAX 24’223 0.1%  Euro 0.9248 0.1%  EStoxx50 5’664 -0.1%  Gold 4’121 -0.1%  Bitcoin 87’518 0.0%  Dollar 0.7951 -0.1%  Öl 66.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
HENSOLDT-Aktie höher: Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge angehoben - Rheinmetall- und RENK-Aktie leichter
VW-Aktie im Plus: Vorerst keine Produktionsstopps - Dehoorne folgt auf Vachenauer bei Audi
BB Biotech-Aktie steigt: Hoher Gewinn im dritten Quartal
LUKB-Aktie dennoch tiefer: LUKB hat in den ersten neun Monaten mehr verdient
Suche...
200.- Saxo-Deal

Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

49.71
CHF
-0.21
CHF
-0.41 %
10:47:50
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 14:10:10

Unilever Buy

Unilever
49.71 CHF -0.41%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5050 Pence auf "Buy" belassen. Das bereinigte Wachstum im dritten Quartal sei leicht besser als erwartet gewesen, wenngleich das Tempo der Verbesserungen wohl etwas schwächer sein dürfte als gegenwärtig am Markt angenommen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu dem Bericht./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Unilever plc Buy
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46.58 £ 		Abst. Kursziel*:
8.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46.62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8.32%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:10 Unilever Buy Deutsche Bank AG
11:12 Unilever Sell UBS AG
10:15 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen