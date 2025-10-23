Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.71CHF
-0.21CHF
-0.41 %
10:47:50
BRXC
24.10.2025 14:10:10
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5050 Pence auf "Buy" belassen. Das bereinigte Wachstum im dritten Quartal sei leicht besser als erwartet gewesen, wenngleich das Tempo der Verbesserungen wohl etwas schwächer sein dürfte als gegenwärtig am Markt angenommen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu dem Bericht./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Unilever plc
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
50.50 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
46.58 £
Abst. Kursziel*:
8.42%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
46.62 £
Abst. Kursziel aktuell:
8.32%
Analyst Name::
Tom Sykes
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
