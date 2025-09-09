Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.71CHF
-0.43CHF
-0.86 %
09.09.2025
BRXC
10.09.2025 13:42:50
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Der gut organisierte Kapitalmarkttag der separierten Eiscreme-Sparte Magnum belege Verbesserungen im Marketing sowie ein erhebliches Produktivitätspotenzial, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Magnum dürfte allerdings mit niedrigeren Multiplikatoren bewertet werden als der bisherige Mutterkonzern./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Buy
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.43 £
|
Abst. Kursziel*:
9.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.53%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
|
12:29
|Unilever Aktie News: Unilever steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
09.09.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Ben & Jerry's: Mitbegründer drängen auf Trennung von Unilever vor Börsengang (Spiegel Online)
|
09.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|13:42
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|49.71
|-0.86%
