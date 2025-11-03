Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
30.11CHF
-0.12CHF
-0.40 %
09:45:23
BRXC
03.11.2025 07:29:42
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei erneut geprägt gewesen von starken Barmittelzuflüssen, die die Ausschüttungen an die Anleger untermauerten, schrieb Henry Tarr am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er hob zudem die Bilanzstärke des Energiekonzerns hervor./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
32.50 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
28.48 £
Abst. Kursziel*:
14.14%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
31.10.25
|Analysten sehen bei Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Potenzial (finanzen.net)
31.10.25
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
31.10.25
|STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
30.10.25
|Shell verdient mehr als erwartet und behält Aktienrückkäufe bei (Dow Jones)
30.10.25
|Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump (Financial Times)
30.10.25
|Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump (Financial Times)
29.10.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
29.10.25
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|05.12.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|30.20
|-0.11%
