Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’260 0.2%  SPI 17’014 0.2%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’102 0.6%  Euro 0.9286 0.1%  EStoxx50 5’684 0.4%  Gold 4’016 0.4%  Bitcoin 86’390 -3.0%  Dollar 0.8067 0.3%  Öl 64.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dennoch schwächer
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
BP-Aktie höher: BP verkauft US-Beteiligungen an Sixth Street
Apple-Aktie: Wann sich der Einsatz von Macs im Unternehmen wirklich lohnt
Suche...
Plus500 Depot

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

30.11
CHF
-0.12
CHF
-0.40 %
09:45:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 07:29:42

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
30.11 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei erneut geprägt gewesen von starken Barmittelzuflüssen, die die Ausschüttungen an die Anleger untermauerten, schrieb Henry Tarr am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er hob zudem die Bilanzstärke des Energiekonzerns hervor./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
32.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.48 £ 		Abst. Kursziel*:
14.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:29 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Shell Buy UBS AG
31.10.25 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Shell Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen