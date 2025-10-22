Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'582 -0.3%  SPI 17'340 -0.1%  Dow 46'590 -0.7%  DAX 24'093 -0.2%  Euro 0.9247 0.1%  EStoxx50 5'649 0.2%  Gold 4'104 0.2%  Bitcoin 87'081 1.6%  Dollar 0.7980 0.3%  Öl 65.6 1.9% 
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

49.24
CHF
-0.26
CHF
-0.53 %
22.10.2025
BRXC
23.10.2025 12:29:01

Unilever Sell

Unilever
49.24 CHF -0.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Man zeige sich zuversichtlich für Absatz- und Gewinnverbesserungen, sehe aber auch das herausfordernde Verbraucherumfeld in einigen wichtigen Märkten und den hartnäckigen Gegenwind von der Währungsseite, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag anlässlich des Quartalsberichts des Konsumgüterkonzerns./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.20 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
47.24 £ 		Abst. Kursziel*:
-12.79%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
47.37 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.03%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever plc

12:29 Unilever Sell UBS AG
11:40 Unilever Buy Deutsche Bank AG
11:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:59 Unilever Underperform RBC Capital Markets
10:04 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
