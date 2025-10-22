Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.24CHF
-0.26CHF
-0.53 %
22.10.2025
23.10.2025 12:29:01
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Man zeige sich zuversichtlich für Absatz- und Gewinnverbesserungen, sehe aber auch das herausfordernde Verbraucherumfeld in einigen wichtigen Märkten und den hartnäckigen Gegenwind von der Währungsseite, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag anlässlich des Quartalsberichts des Konsumgüterkonzerns./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Unilever plc
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
41.20 £
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
47.24 £
Abst. Kursziel*:
-12.79%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
47.37 £
Abst. Kursziel aktuell:
-13.03%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
12:29
|Unilever Aktie News: Unilever gewinnt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
09:50
|Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q (Dow Jones)
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever zieht am Donnerstagvormittag an (finanzen.ch)
22.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochnachmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
21.10.25
|Unilever-Aktie im Minus: Verzögerung bei Magnum-Börsengang - wegen US-Shutdown (Dow Jones)
Analysen zu Unilever plc
|12:29
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:40
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|49.24
|-0.53%
