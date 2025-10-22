Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Diese seien ermutigend, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Wachstum in China und Indonesien. In beiden Regionen sei der Lebensmittelkonzern wieder zu Wachstum zurückgekehrt, das sich zudem im Schlussquartal 2025 noch beschleunigen dürfte./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
39.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47.05 £
|
Abst. Kursziel*:
-17.11%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
47.18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.34%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
