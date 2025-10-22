NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Diese seien ermutigend, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Wachstum in China und Indonesien. In beiden Regionen sei der Lebensmittelkonzern wieder zu Wachstum zurückgekehrt, das sich zudem im Schlussquartal 2025 noch beschleunigen dürfte./rob/bek/ajx;