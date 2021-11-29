Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 50 auf 64 Euro angehoben und die Aktien des Autobauers von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir haben unsere operativen Annahmen nach Vorlage des Quartalsberichts leicht nach oben adjustiert und zudem die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe berücksichtigt", schrieb Michael Punzet am Montag. "Wir werten die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv."/rob/ag/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
56.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
58.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
31.10.25
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
31.10.25
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.10.25
|Analysten sehen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
31.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Investment-Tipp Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|95.00
|0.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|07:57
|
DZ BANK
Mercedes-Benz Group Kaufen
|07:38
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|07:37
|
Bernstein Research
Schneider Electric Outperform
|07:36
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Shell Buy
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
WACKER CHEMIE Hold