Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
338.87CHF
-0.07CHF
-0.02 %
09:53:58
BRXC
03.11.2025 07:36:29
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 516 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegase-Konzern sei ein "Gewinn-Aristokrat", aber gleichzeitig eine unterschätzte Wachstumsstory, schrieb James Hooper in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 21:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 516.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 418.30
|
Abst. Kursziel*:
23.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 418.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.24%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
