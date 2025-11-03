Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’260 0.2%  SPI 17’014 0.2%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’102 0.6%  Euro 0.9286 0.1%  EStoxx50 5’684 0.4%  Gold 4’016 0.4%  Bitcoin 86’390 -3.0%  Dollar 0.8067 0.3%  Öl 64.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dennoch schwächer
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
BP-Aktie höher: BP verkauft US-Beteiligungen an Sixth Street
Apple-Aktie: Wann sich der Einsatz von Macs im Unternehmen wirklich lohnt
Suche...
Plus500 Depot

Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

338.87
CHF
-0.07
CHF
-0.02 %
09:53:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 07:36:29

Linde Outperform

Linde
338.82 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 516 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegase-Konzern sei ein "Gewinn-Aristokrat", aber gleichzeitig eine unterschätzte Wachstumsstory, schrieb James Hooper in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 21:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 516.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 418.30 		Abst. Kursziel*:
23.36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 418.69 		Abst. Kursziel aktuell:
23.24%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Linde plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:36 Linde Outperform Bernstein Research
06:33 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
30.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Linde plc 338.89 -0.01% Linde plc