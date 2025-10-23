Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551 -0.1%  SPI 17’326 0.0%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’172 -0.2%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 5’665 -0.1%  Gold 4’056 -1.7%  Bitcoin 88’332 0.9%  Dollar 0.7956 0.0%  Öl 66.2 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Beyond Meat-Aktie im Chaos - Analysten warnen
Rohstoffpreise am Freitagvormittag
Dow-Aktie steigt zweistellig: Quartalsergebnis übertrifft trotz Umsatzrückgang Erwartungen
DHL-Aktie tiefer: US-Zölle dämpfen Erholung des Paketgeschäfts bei DHL
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

49.92
CHF
0.68
CHF
1.37 %
23.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 08:10:41

Unilever Buy

Unilever
49.92 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5570 auf 5530 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurstreiber seien nach wie vor auszumachen, auch wenn sie sich etwas verzögert einstellten, schrieb Fulvio Cazzol am Freitag nach Vorlage der Quartalsumsätze des Konsumgüterherstellers. Diese hätten keine größeren Überraschungen enthalten./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Unilever plc Buy
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
55.30 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46.85 £ 		Abst. Kursziel*:
18.04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46.67 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.49%
Analyst Name::
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:10 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Unilever Outperform Bernstein Research
07:35 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Unilever Overweight Barclays Capital
23.10.25 Unilever Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen