24.10.2025 08:10:41
Unilever Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5570 auf 5530 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurstreiber seien nach wie vor auszumachen, auch wenn sie sich etwas verzögert einstellten, schrieb Fulvio Cazzol am Freitag nach Vorlage der Quartalsumsätze des Konsumgüterherstellers. Diese hätten keine größeren Überraschungen enthalten./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Buy
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
55.30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.85 £
|
Abst. Kursziel*:
18.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.49%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
|
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever gewinnt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
23.10.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q (Dow Jones)
Analysen zu Unilever plc
