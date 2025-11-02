Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’260 0.2%  SPI 17’014 0.2%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’102 0.6%  Euro 0.9286 0.1%  EStoxx50 5’684 0.4%  Gold 4’016 0.4%  Bitcoin 86’390 -3.0%  Dollar 0.8067 0.3%  Öl 64.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dennoch schwächer
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
BP-Aktie höher: BP verkauft US-Beteiligungen an Sixth Street
Apple-Aktie: Wann sich der Einsatz von Macs im Unternehmen wirklich lohnt
Suche...
Plus500 Depot

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

25.65
EUR
-0.48
EUR
-1.84 %
09:47:59
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 08:03:08

Ryanair Overweight

Ryanair
25.65 EUR -1.84%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Iren hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal dank solider Kosten und Preise ein wenig übertroffen, schrieb Harry Gowers am Montagmorgen. Er rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.88 € 		Abst. Kursziel*:
15.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.96%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
21.10.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
09.10.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
07.10.25 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 25.80 -1.26% Ryanair