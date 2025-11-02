Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
25.65EUR
-0.48EUR
-1.84 %
09:47:59
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.11.2025 08:03:08
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Iren hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal dank solider Kosten und Preise ein wenig übertroffen, schrieb Harry Gowers am Montagmorgen. Er rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.88 €
|
Abst. Kursziel*:
15.92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.96%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ryanair legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Ryanair-Aktie etwas leichter: Ryanair streicht Sitzplätze in Deutschland (AWP)
|
15.10.25
|Ryanair kürzt Angebot in Deutschland erneut (AWP)
|
30.09.25
|Wie Experten die Ryanair-Aktie im September einstuften (finanzen.net)
|
22.09.25
|Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. in Rot: Hackerangriffe auf Flughäfen belasten (Dow Jones)
|
31.08.25
|August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
15.08.25
|Ryanair-Aktie stabil: Bodenpersonal in Spanien streikt (AWP)
Analysen zu Ryanair
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25.80
|-1.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|07:57
|
DZ BANK
Mercedes-Benz Group Kaufen
|07:38
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|07:37
|
Bernstein Research
Schneider Electric Outperform
|07:36
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Shell Buy
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
WACKER CHEMIE Hold