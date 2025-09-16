UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 77,10 auf 80,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens rechnet mittelfristig mit einer starken Entwicklung der Einnahmen. Gestützt werde dies auch durch Internationalisierung des Lebensversicherungsgeschäfts und die Konsolidierung des Commerzbank-Anteils, schrieb Sofie Peterzens am Mittwochabend in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
80.60 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
64.11 €
Abst. Kursziel*:
25.72%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
64.51 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.94%
Analyst Name::
Sofie Peterzens
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
24.09.25
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
23.09.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.ch)
23.09.25